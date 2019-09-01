Президент Польши Анджей Дуда обеспокоен возвращением имперских тенденций в Европе

С таким заявлением он выступил на памятных мероприятиях, посвященных 80-летию годовщины начала Второй Мировой войны. По его словам, и сегодня имеют место силовые попытки изменения границ, нападения на другие страны с отбиранием их земель и с захватом граждан.

На памятные мероприятия в Польшу приглашены около 250-ти официальных лиц из 40 стран. Россию не позвали. Варшава сочла неуместным присутствие Владимира Путина, фактически обвинив его в агрессивной политике.

Ранее это дал понять вице-премьер Польши Яцек Сасин.

В свою очередь, официальный представитель российского МИДа Мария Захарова пишет у себя в ФБ, что Польша загнала себя в глупое положение, не пригласив Россию на памятные мероприятия. Ей вторит член сенатского комитета по международным делам Олег Морозов. По его мнению, Польша пытается внушить мировому сообществу искаженное видение начала Второй мировой войны.

На этом фоне президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер признал ответственность своей страны за развязывание 2-й Мировой и попросил прощения у жертв нацистов в Польше.

Впрочем, в Польше не намерены отказываться и от планов получить от Германии репарации за потери, понесенные в войне. В интервью Бильд это дал понять президент страны Анджей Дуда. По его словам, в самое ближайшее время парламентская комиссия представит окончательный доклад по этому вопросу.

По последним польским оценкам, репарации могут достигать 800-900 миллиардов долларов.