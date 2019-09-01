Z Архив новостей новости
5 37 6 3948
Эксклюзив Эха 18:00, 01 сентября 2019

В Брянске скончался избитый пьяным офицером полиции 17-летний подросток

Юноша после госпитализации впал в кому. Врачам не удалось спасти его жизнь.

О смерти молодого человека сообщили его родственники. Как сообщает издание «Брянские новости», травмы были нанесены в ходе драки в поселке городского типа Локоть возле местного кафе «Нерусса». Тогда, в середине августа, 36-летний замначальника отдела полиции «Брасовский» Денис Терехов напал на подростка. Очевидцы утверждают, что майор вызвал парня на улицу после спора в питейном заведении и ударил с такой силой, что юноша упал и ударился о ступеньки. Вероятно, офицер был пьян. По итогам проведенной управлением МВД по Брянской области проверки сотрудник полиции и его руководители будут наказаны, сообщила Заместитель начальника центра общественных связей областного ведомства Марина Алимова.

Сейчас полицейский уволен. Он находится в СИЗО по обвинению в нанесении тяжких телесных повреждений.

Людей, которые облечены властью и нарушают закон, надо наказывать гораздо строже, чем обывателей. Такое мнение «Эху Москвы» выразил глава фракции КПРФ в Брянской областной думе Степан Понасов." У всех, кто в Брянске слышал эту историю, конечно, резко негативное отношение ко всему этому. Таких людей, облеченных властью, не только надо наказывать, я бы таких людей наказывал гораздо строже, чем простых обывателей. Потому что эти люди от власти обязаны соблюдать закон. Его надо судить по всей строгости закона", — сказал С.Понасов. Депутат добавил, что подобный случай произошел в их области впервые.

Как пояснили изданию «Брянские новости» в Брянском областном суде, действия полицейского после смерти юноши теперь должны переквалифицировать на более тяжкую статью.

На данный момент бывший офицер полиции помещен под стражу сроком на два месяца.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Олег Дорман кинорежиссер

Война в России до сих пор не осмыслена Память о ней, сохранявшаяся в семьях как страшная, личная и священная, усилиями сегодняшней власти извращена и поругана. Трагедия превращена в карнавал, в прославление войны…

5 85 6 7102 13:16
Kвторая мировая, память, события
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Не либерализм, а крокодилизм Почему эти страны объединились в закрытый клуб, который приемлет только себе подобных? Только тех, кто мыслит и живет согласно утверждённым кем-то ценностям? Это нонсенс!..

5 364 6 31406 27.08
Kполитика, либерализм, мнения
Блоги

Майкл Бом независимый американский журналист

А торг уместен, господа! Было бы проще и честнее, если бы Россия именно купила Крым у Украины, как США купили Аляску. Тогда никаких претензий к Кремлю не было бы. Так что идея Трампа о покупке Гренландии, объективно говоря, была весьма разумной и целесообразно…

5 171 6 17535 27.08
Kсша, гренландия, политика, рф, крым, мнения
Новости

В брянской больнице умер 17-летний подросток, которого, по версии следствия, избил майор полиции Об этом издание «Брянские новости» сообщает со ссылкой на родственников погибшего Ивана Вахрушина

5 46 6 5191
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Нарушая принцип, не удивляйся встречной реакции А пока ничего не делаете, наломав дров, у себя — хотя бы держите удар, коллеги. Мы — держим. И мы по-прежнему готовы работать вместе. В диалоге на равных…

5 128 6 16624 28.08
Kсша, рф, дипломатия, мнения
Блоги

Леонид Гозман политик

Диалог на бульваре Я пойду потому, что хочу, чтобы те, кто посылают против мирных людей карателей, знали, что мы их не боимся. Тогда они сломаются. Я пойду не «гулять», я пойду на политическую акцию, которая, надеюсь, приблизит крах этой системы и наступление нормальной жизни…

5 81 6 10722 30.08
Kобщество, политика, акции, мнения
Блоги

Карина Орлова журналист

Не старый и глупый ли я? Ни нового президента, ни какого-то переходного органа в России не предвидится, поэтому два человека с огромными политическими амбициями решили устроить свой кружок и пободаться в нем. Хотя есть подозрение, что это Ходорковский пришел на поляну Навального, но это детали…

5 65 6 8556 16:57
Kобщество, политика, выборы, мнения
Интервью Особое мнение

Сергей Марков гость: Сергей Марков политолог

Праздник стояние на реке Угра имеет прямую связь с выборами в Мосгордуму…

5 91 6 12218 28.08
#слушать 36:37 8читать ;смотреть $скачать 8.4 МБ
Блоги

Анна Розэ журналист «Эха Москвы» в Берлине

Это вечный синдром России: доказывать, что мы не хуже? Если россияне любят сравнение с Западом, считая его полицейских уголовными дегенератами, каковыми наши предстали во время недавних событий в Москве – то да, можно сказать: радуйтесь кривым параллелям…

5 128 6 17740 28.08
Kобщество, рф, запад, полиция, акции, мнения
Новости

Польша не стала приглашать Россию на мероприятия в связи с 80-й годовщиной начала Второй мировой войны В эти минуты в центре Варшавы начинается официальная церемония с участием официальных лиц из 40 стран

5 36 6 5040
Ганапольское. Итоги без Евгения Киселева

Сакен Аймурзаев ведущий: Сакен Аймурзаев специальный корреспондент «Эха Москвы» в Киеве

Ни один президент Украины в  нынешней ситуации в  здравом уме и твердой памяти, если он не самоубийца, не скажет о том, что Крым отпущен раз и навсегда…

5 40 6 9692 25.08
#слушать 48:25 8читать ;смотреть $скачать 11.1 МБ
Kполитика, общество, видео, передачи
Блоги

Зоя Светова журналист

Олег Сенцов: «Научитесь не бояться!». Штрихи к портрету Пока в Москве и Киеве затягивают обмен заключенными, мы рассказываем о самом известном из них — украинском кинорежиссере Олеге Сенцове…

5 57 6 8621 11:10
Kсенцов, персона, мнения
Блоги

Юнис Теймурханлы отельер, владелец и генеральный менеджер гостиницы «Гельвеция»

В гостях у Сталина «Почему у памятника этому тирану лежат цветы? Ни у кого другого их нет?», — внезапно изменился в лице австралиец, подойдя к могиле Сталина. «Это невозможно!», — громко возмущался иностранец. Голос его дрожал…

5 252 6 40158 31.08
Kсталин, история, туризм, гостиницы, общество, мнения
Блоги

Тина Канделаки телеведущая, продюсер

Пусть родители будут хоть тысячу раз в оппозиции к власти Я категорически не согласна с требованиями прокуратуры лишить родительских прав Ольгу и Дмитрия Проказовых, а также Петра и Елену Хомских за участие в несогласованных акциях, на которые они пришли с маленькими детьми…

5 70 6 11032 26.08
Kполитика, власть, семья, события
Блоги

Леонид Невзлин совладелец ЮКОСа

«Умное голосование» есть подлость и глупость Это – предательство тех, кто сидит за «организацию массовых беспорядков». Это солидаризация с преступниками (властью)...

5 200 6 32005 29.08
Kвыборы, мосгордума, политика, события
Новости

В Польше объяснили отказ пригласить Россию на мероприятие по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны В Польше объяснили отказ пригласить Россию на мероприятие по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны незаинтересованностью Москвой в сохранении духа исторической правды

5 74 6 12387

Популярное за неделю

Новости

Боинг 737, летевший из Сочи, совершил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево По сведениям ТАСС, в полете сработал датчик неисправности правого двигателя…

5 14 6 62355
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Плохо, что сдача не досталась Рогозину. Чуть-чуть ему не хватило денег, чтобы купить в Детском мире приличного корейского робота. В космос пришлось отправлять идиота Федю. Роботы тоже бывают тупыми. Это у них в Роскосмосе фамильное…

5 102 6 102341 28.08
#слушать 50:05 8читать ;смотреть $скачать 11.5 МБ
Kобщество, политика, власть
Голосование
5 43 6 7810 27.08
Блоги

Сергей Удальцов лидер движения «Левый фронт»

Медведев снова пытается обдурить россиян Инициатива Дмитрия Медведева, если понимать ее буквально, может привести к тому, что работникам придется трудиться 4 дня по 10 часов…

5 81 6 157152 27.08
Kмедведев, политика, общество, работа, здоровье, выборы, мнения
Блоги

Заповедник. Зверские итоги недели еженедельное сатирическое шоу DW

+ Протест в Москве привел к невыносимым моральным страданиям власти Протест в Москве привел к невыносимым моральным страданиям власти «Не для того кормила вас Родина ворованной капустой, чтобы в трудный час вы спасовали перед детьми и распоясавшимся бабьем»!

5 24 6 76552 26.08
8читать ;смотреть
Kсатира, юмор, события
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8042905
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 4180928

Сегодня в эфире