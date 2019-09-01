В Брянске скончался избитый пьяным офицером полиции 17-летний подросток

Юноша после госпитализации впал в кому. Врачам не удалось спасти его жизнь.

О смерти молодого человека сообщили его родственники. Как сообщает издание «Брянские новости», травмы были нанесены в ходе драки в поселке городского типа Локоть возле местного кафе «Нерусса». Тогда, в середине августа, 36-летний замначальника отдела полиции «Брасовский» Денис Терехов напал на подростка. Очевидцы утверждают, что майор вызвал парня на улицу после спора в питейном заведении и ударил с такой силой, что юноша упал и ударился о ступеньки. Вероятно, офицер был пьян. По итогам проведенной управлением МВД по Брянской области проверки сотрудник полиции и его руководители будут наказаны, сообщила Заместитель начальника центра общественных связей областного ведомства Марина Алимова.

Сейчас полицейский уволен. Он находится в СИЗО по обвинению в нанесении тяжких телесных повреждений.

Людей, которые облечены властью и нарушают закон, надо наказывать гораздо строже, чем обывателей. Такое мнение «Эху Москвы» выразил глава фракции КПРФ в Брянской областной думе Степан Понасов." У всех, кто в Брянске слышал эту историю, конечно, резко негативное отношение ко всему этому. Таких людей, облеченных властью, не только надо наказывать, я бы таких людей наказывал гораздо строже, чем простых обывателей. Потому что эти люди от власти обязаны соблюдать закон. Его надо судить по всей строгости закона", — сказал С.Понасов. Депутат добавил, что подобный случай произошел в их области впервые.

Как пояснили изданию «Брянские новости» в Брянском областном суде, действия полицейского после смерти юноши теперь должны переквалифицировать на более тяжкую статью.



На данный момент бывший офицер полиции помещен под стражу сроком на два месяца.