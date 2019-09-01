На острове Ольхон на Байкале установили бюст Владимира Путина

Как передает «Дождь», инициаторы утверждают, что таким образом хотят привлечь внимание главы государства к ограничению своих прав. По их мнению, жители побережья Байкала фактически подвергаются дискриминации из-за того, что живут на байкальской природной территории. У них нет прав на экономическую деятельность и нет возможности получить в аренду земельные участки.

Жители Ольхона с весны протестуют против расширения границ Байкальского национального парка за счет включения в него населенных пунктов.