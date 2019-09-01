В Гонконге демонстранты разгромили станцию метро возле аэропорта

Движение поездов в сторону воздушной гавани нарушено.

Протестующие в масках с металлическими прутьями разбили автоматы по продаже билетов, турникеты, вывески, камеры наблюдения, а кроме того исписали стены. Об этом сообщает оператор железнодорожного транспорта MTR. В связи с этим поезда на станции «Тун Чун» не останавливаются. Полиция на месте ведет расследование. Также демонстранты блокировали подъезды автотранспорта к аэропорту, а неподалеку от пассажирского терминала возводят баррикады. Таким образом участники протестов снова пытаются повлиять на работу воздушной гавани. В середине августа они частично парализовали ее работу, заблокировав зал отлета, но теперь власти ввели специальный режим доступа в аэропорт – туда могут попасть только сотрудники или пассажиры с билетами на руках. У всех подъездов к зданию выставлены пункты контроля.

Массовые волнения не прекращаются в Гонконге с начала июня. Они вспыхнули из-за планов властей принять закон об экстрадиции, но не утихают даже после отказа от инициативы.