Петербуржцы обвинили единоросса в подкупе избирателей

Он раздавал серебряные ложки.

Глава муниципалитета Светлановский Анатолий Кораблёв перед выборами пригласил на встречу с ним молодых матерей. Об этом рассказали местные жители в группе в контакте «Жители Светлановского». Собирали людей по телефону, как написала одна из женщин все данные у чиновников были, кто недавно родил ребёнка. Она уточнили, что пошла на встречу с единороссом Кораблевым из чистого любопытства. Сначала дамам стали рассказывать о пользе серебра, а потом Кораблёв лично вручил серебряные ложечки. Кроме того спросил, одобрят ли молодые мамы, если он сделает такие раздачи регулярными.

Впрочем, не все обрадовались подаркам, и несколько человек написали обращения в избирательную комиссию и в прокуратуру. Они сочли происходящее подкупом избирателей перед выборами.

Муниципальные выборы в Петербурге пройдут в следующее воскресенье.