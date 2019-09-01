Президент Польши Анджей Дуда подтвердил намерение своей страны требовать репарации от Германии

В Польской республике сегодня проходят мероприятия приуроченные к 80-й годовщине начала Второй мировой войны.

Выплата компенсаций за годы нацистской оккупации – вопрос морали и ответственности, считает Анджей Дуда. По словам польского президента, забыть о миллионах убитых соотечественников и разрушенных во время войны городах, невозможно. «Большинство жертв были мирными жителями», — добавил Дуда в интервью немецкому изданию Bild. Он полагает, что ФРГ должна компенсировать ущерб, понесенный оккупированным в годы войны государством. Ранее польский министр иностранных дел Яцек Чапутович заявил о дискриминации страны при распределении выплат – Польша получила минимальные компенсации, в то время как Франция и Нидерланды «потерявшие меньше, получили больше». Точная сумма требований Варшавы не обозначена. Сегодня, в ходе мемориальных мероприятий Анджей Дуда сказал, что «мир не вынес уроки из трагедии военного времени» и пообещал, что Польша будет хранить память о нацистских преступлениях. Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер в своей речи заявил, что Германия помнит об исторической ответственности за начало Второй мировой и должна сделать как можно больше для сплочения европейцев.

На этом фоне представители России на мемориальное мероприятие приглашены не были, поскольку в Варшаве считают, что Кремль не заинтересован отмечать эту дату в духе исторической правды.

Представитель российского МИДа Мария Захарова у себя в фейсбуке сегодня написала, что Польша загнала себя в глупое положение, не пригласив Россию на годовщину начала войны.