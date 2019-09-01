Афганец, напавший накануне с ножом на прохожих в Виллюрбане, возможно, наркоман

Во всяком случае, этого не исключает телеканал BFMTV. Токсикологические анализы продолжаются, их результаты еще не Известны. Во всяком случае, по свидетельству очевидцев, перед нападением злоумышленник вел себя странно и разговаривал сам с собой. Накануне 33-летний соискатель убежища убил одного и ранил восьмерых Прохожих. Ему уже предъявлены обвинения в убийстве и покушении на убийство. Правоохранители пока не рассматривали версию теракте. В базах данных полиции и спецслужб обвиняемый на значится.