Московский Спартак закончил летнюю трансферную кампанию приобретением чешского полузащитника Алекса Крала

Спартак купил в основу уже пятого футболиста, то есть ровно половина полевых игроков – новые. Самое заметное приобретение чемпион мира в составе сборной Германии Андре Шюррле, которого клуб взял в аренду. Кроме того в команде появились голландский хавбек Гус Тиль, шведский форвард Джордан Ларсон и его аргентинский коллега по амплуа Изекиель Понсе. Все они уже успели забить голы за новый клуб, хотя сезон только начался. Крал проявил себя в Лиге Европы в составе пражской Славии. Команда прошла в турнире такие клубы как Севилья и Тулуза. Ему всего 21 год. Столь масштабные покупки были бы невозможны без распродажи чемпионского состава, который совет директоров признал изжившим себя. Из клуба ушлаи полузащитники Глушаков и Фернандо, нападающие Зе Луиш и Луис Адриану.

Алекс Крал не сыграет сегодня в матче чемпионата России против питерского Зенитом. Он пока не заявлен. Встреча начнется в 19 часов.