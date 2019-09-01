Ураган «Дориан», который, возможно, завтра подойдёт к США, усилился до  высшей категории

Ураган «Дориан», который сформировался в Атлантическом океане и возможно завтра подойдёт к США, усилился до пятой — высшей категории. Об этом сообщил Национальный центр по наблюдению за ураганами. Ранее несколько американских штатов объявили режим чрезвычайной ситуации.

Скорость урагана выросла почти до 260-ти километров в час. Дориан сейчас находится у Багамских островов. Премьер государства Хьюберт Миннис призвал жителей островов Большой Багама и Абако – это второй и третий соответственно по численности населения — уехать в безопасное место, чтобы избежать разрушительных последствий. В эпицентре мощного урагана Абако, как ожидается, окажется в ближайшие часы. Премьер Багам уточнил, что природная стихия угрожает десяткам тысяч жителей и домов, сообщает агентство Рейтер. В ряде населённых пунктов идёт экстренная эвакуация. По прогнозам синоптиков от Багам Дориан двинется к американскому штату Флорида и окажется там завтра вечером. В штате уже действует режим чрезвычайной ситуации. То же самое в Южной Каролине и Джорджии. Президент США Дональд Трамп вчера предупредил американцев о том, что Дориан станет одним из самых крупных и серьёзных за несколько десятилетий. Причём это касается не только жителей юго-востока страны. Поскольку как отметил президент направление движения урагана предугадать сложно.

Ранее другой ураган «Барри» в США привёл к гибели одного человека. В прошлом году Флориду затронули два урагана — «Гордон» и «Майкл», жертвами стали несколько десятков человек.