МИД Польши объяснил решение не приглашать Россию на мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй Мировой войны тем, что Москва не заинтересована в сохранении духа исторической правды. С соответствующим комментарием в эфире польской радиостанции «Мария» выступил замминистра иностранных дел Польши Шимон Шинковский вель Сенк.

Польша пытается внушить мировому сообществу искаженное видение начала Второй Мировой войны. Такое мнение в интервью «Эху Москвы» высказал член Комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов.

Основные памятные мероприятия, приуроченные к началу Второй Мировой войны, проходят в Варшаве. Приглашены четыре десятка национальных делегаций.