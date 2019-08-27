В Беслане началась трехдневная Вахта памяти

В этот день в 2004 году террористы захватили городскую школу. Они 2,5 дня удерживали в заминированном здании 1128 заложников – детей, родителей и сотрудников. Затем был предпринят штурма здания. Погибли 334 человека.

Сегодня утром в 9:15 – это время, когда раздался первый выстрел террористов – во дворе школы прозвучал звонок и началось возложение цветов. В школьном спортзале, где террористы удерживали заложников, начали зажигать свечи, — рассказала «Эху Москвы» сопредседатель комитета Матери Беслана" Анета Гадиева.

Несколько дней назад «Новая газета» выпустила документальный фильм о теракте в Беслане. В нем говорится, что страна согласилась поскорее забыть случившееся, и россияне приняли правила игры, предложенные государством, после теракта, а также о том, что вся нынешняя политическая система России выросла из бесланской трагедии.