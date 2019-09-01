Компьютерный сбой привел к задержкам авиарейсов по всей Франции

Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на главное управление гражданской авиации страны. Согласно этим данным, сбой произошел этой ночью. В сообщении подчеркивается, что он никак не повлиял на безопасность пассажиров. Сегодня днем работу системы удалось восстановить. Рейсы откладываются на время от 30 минут до полутора часов. В управлении гражданской авиации говорят, что к концу дня задержки должны постепенно сократиться. Специалисты выясняют причины сбоя.