Телеканал РЕН ТВ обвинил сенатора Вячеслава Мархаева, критиковавшего силовиков за разгон акций в Москве, в нападении на съемочную группу. В Следственный комитет обратилась корреспондент Евгения Могилевская. Она сообщила, что член Совета Федерации от Иркутской области стал выкручивать ей руку, а его помощники – толкать оператора, после того, как она задала вопрос о том, причастен ли Мархаев к подпольному игорному бизнесу. В заявлении говорится, что Могилевская получила вывих руки, а оператор – ушиб.

В свою очередь, Мархаев обратился в Мосгорсуд и генпрокурору Юрию Чайке с заявлением о том, что материалы РЕН ТВ порочат его честь и достоинство. Он связал иск Могилевской со своим участием в выборах мэра Улан-Удэ. В прошлом Вячеслав Мархаев был командиром бурятского ОМОНа. В начале августа он заявил, что действия силовиков при разгонах протестов в Москве были неправомерными и профессионально безграмотными.