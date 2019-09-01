Сегодня тремя мачтами завершается 8 тур чемпионата России по футболу

В программе дня и самый ожидаемы матч осени Спартак – Зенит.

Команды набрали равное количество очков и перед туром делили первое место с еще тремя коллективами. Зенит притормозил, Спартак, напротив, одержал три победы подряд. Это связывают с приходом целой группы новых игроков, прежде всего чемпиона мира Андре Шюррле и молодого голландца Гуса Тила. Зенит со своей стороны потерял самое дорогое приобретение лета – бразильца Малкома. Сегодня он не сыграет. Спартак на неделе вылетел из Лиги Европы и больше ничего не отвлекает клуб от чемпионата. Словом, сюжет игры непредсказуем, но уже в течении 12 матчей команды не могут выиграть друг у друга в гостях. Краснодар, который тоже находится среди лидеров, сегодня играет с Уралом в Екатеринбурге. ЦСКА тоже ожидает выезд – в Тулу. Местный Арсенал прилично обновился и пока не может найти свою игру, впрочем и армейцы стараются решить те же проблемы за счет покупки новых игроков.

Телеканал Матч ТВ покажет встречу Спартак – Зенит, начиная с 19 часов.