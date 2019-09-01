Сенатор Вячеслав Мархаев обратился в Генпрокуратуру и Мосгорсуд с иском о защите своих чести и достоинства

Ранее журналистка телеканала РЕН ТВ обвинила парламентария в нападении на съемочную группу телеканала.

В ответ на заявление в СК корреспондента РЕН ТВ Евгении Могилевской, в котором та утверждала, что член Совета Федерации от Иркутской области напал на ее на съемочную группу, Мархаев сообщил о планах отстоять чистоту своего имени в суде и с помощью прокуратуры. Он уверен: его оклеветали. Сенатор, а в недавнем прошлом — глава ОМОНа Бурятии, обратился к генпрокурору Юрию Чайке в связи с написанным на него заявлением. Обвинения таковы: Могилевская утверждает, что во время интервью, один из сопровождающих Мархаева, стал ее толкать, а сам сенатор вцепился в ее руку и стал выкручивать конечность, отнимая телефон. Журналисты перед этим задали Мархаеву вопрос о его возможной причастности к нелегальному игорному бизнесу в Улан-Удэ. Сам 64-летний коммунист с офицерским прошлым, награжденный в свое время орденом Мужества, уверен – все это связано с его планами баллотироваться в мэры столицы Бурятии. Выборы пройдут уже через неделю. Ко всему прочему, Мархаев некоторое время назад выступил с резким заявлением о том, что действия полиции при разгоне протестных акций в Москве были неправомерными и «профессионально безграмотными». Впрочем, это во взаимных обвинениях журналистки и члена Совета Федерации, никак не упомянуто.

Сенатор направил заявления и в судебные инстанции Бурятии. В них он утверждает, что сюжет, связанный с его именем, был проплачен политическими конкурентами.