В Брянске умер подросток, которого избил пьяный полицейский

Местное управление МВД поспешило уволить майора, не дожидаясь окончания уголовного дела.

За жизнь 17-летнего Ивана Вахрушина боролись врачи, но сегодня студент местного техникума скончался, не приходя в сознание. Об этом пишет интернет-газета «Брянские новости» со ссылкой на родственников погибшего. В больнице юноша пролежал с середины августа. Именно тогда, в кафе брянского поселка Локоть у него произошел конфликт с Денисом Тереховым. Как утверждали в разговоре с изданием многочисленные свидетели, временный начальник местного отдела полиции в нетрезвом виде «прицепился» к подростку, после чего они вышли на улицу. В какой-то момент казалось, что конфликт исчерпан, и стороны даже пожали друг другу руки, но затем полицейский внезапно ударил Терехова. Юноша упал головой на ступеньку. Когда к кафе прибежали родители Вахрушина, он еще был в сознании, однако в больнице подросток впал в кому.

По факту ЧП заведено уголовное дело. 36-летний Терехов отправлен под арест на два месяца.