Польша пытается навязать миру свое видение начала Второй мировой войны – сенатор Морозов

Польша пытается внушить мировому сообществу искаженное видение начала Второй мировой войны. Объективных претензий по этому вопросу к России быть не может. Такое мнение высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» член комитета Совета федерации по международным делам Олег Морозов, комментируя отказ польского руководства в приглашении российской делегации на мероприятия по случаю 80-летия начала войны.

«Это абсолютно надуманное объяснение. Понятно, что не приглашение — акт чисто политический. Попытка тем самым подчеркнуть некое свое особое видение Второй мировой войны, причин ее начала. Я думаю, что за всем этим далеко идущий план — навязать мировому общественному мнению, толкователям истории, молодому поколению идею о равной ответственности СССР и Германии, Гитлера и Сталина за начало Второй мировой войны», — сказал он.

О.Морозов отметил, что Польша в свое время сама отказалась заключать договор о ненападении с СССР. Если бы документ действовал, добавил сенатор, возможно, Гитлер не стал бы атаковать Польшу.

«Нельзя говорить, что в одном случае действует международное право, а в других случаях, когда это выгодно, обвинять СССР, что он нарушает это право.

Это попытка взять и в угоду своим политическим нынешним интересам, своей конфронтации с Россией, переписать все, в том числе историю», — заключил сенатор.