Удары США по Сирии – это нарушение договоренностей о сохранении режима прекращения огня – сенатор Клинцевич

Удар США по зоне деэскалации в Сирии – это нарушение всех договоренностей о сохранении режима прекращения огня в зоне деэскалации Идлиб. Такое мнение высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

«Это нарушение тех договоренностей, которые были. Из-за неправильного американского поведения, которые привыкли вести себя так, что все должны двигаться по их плану, приводит к тому, что у нас возникают конфликты», — сказал он.

По мнению Ф.Клинцевича, США действует непродуктивно, стремясь «сместить действующую власть в Сирии искусственным образом», и в этих рамках американцы только обостряют международные отношения.

«США пора согласиться, что роль международного «жандарма» уже заканчивается. Даже Трамп это понимает, но инерция силовиков по-прежнему приводит к возникновению очень серьезных международных отношений. Хамство и вседозволенность, которую демонстрирует американцы, в работе на международном уровне, уже реально вызывает не только раздражение, но и серьезное беспокойство», — заключил сенатор.

В воскресенье США нанесли авиационный удар в провинции Идлиб, не уведомив перед этим Россию и Турцию. Армия Сирии с утра субботы в одностороннем порядке прекратила боевые действия в этом районе.