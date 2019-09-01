Рогозин предложил обозначать линии электропередачи над водой цветными шарами

Глава госкорпорации Роскосмос после падения вертолета в Клязьменское водохранилище предложил обозначать линии электропередачи над водой цветными шарами. Своей идеей Дмитрий Рогозин поделился в Твиттере. Он написал, что провода над реками и озерами практически невидны, и что ему самому много раз при управлении вертолетом приходилось от них уворачиваться. По данным подмосковного МЧС, причиной вчерашнего падения вертолета стало то, что борт задел провода.