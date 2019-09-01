Телеканал РЕН ТВ обвинил сенатора Вячеслава Мархаева в нападении на съемочную группу

Корреспондент Евгения Могилевская написала заявление в Следственный комитет, — говорится на сайте канала. По данным РЕН ТВ, инцидент произошел накануне на встрече члена Совета Федерации от Иркутской области с избирателями. Журналисты задали вопрос о его якобы причастности к подпольному игорному бизнесу. В заявлении Могилевской сказано, что во время интервью сенатор начал выкручивать ей руку и пытался выхватить телефон. По словам Могилевской, она получила вывих руки, а оператор – ушиб. Сам Морхаев решил обратиться в Мосгорсуд и генпрокурору Юрию Чайке. Он считает, что показанный после этой встречи сюжет РЕН ТВ порочит его честь и достоинство. В интервью РБК сенатор сказал, что иск связан с его планами участвовать в выборах мэра. Прежде Вячеслав Мархаев был главой ОМОНа Бурятии. Во время разгона протестов в Москве он привлек к себе внимание прессы, заявив, что действия силовиков были неправомерными и профессионально безграмотными, — напоминает телеканал «Дождь».