Спикер Госдумы Вячеслав Володин полагает, что Варшава принижает роль нашей страны во Второй Мировой войне

Тем самым «руководство Польши показывает свою ущербность, пытаясь перечеркнуть историческую память», говорится в заявлении Володина, опубликованном на сайте Госдумы. Сегодня в Польше проходят памятные мероприятия, приуроченные к 80-й годовщине начала Второй Мировой войны. Участвуют представители четырех десятков национальных делегаций. Россию на официальные мероприятия не пригласили. Замминистра иностранных дел Польши Шимон Шинковский вель Сенк объяснил это тем, что Москва не заинтересована в сохранении духа исторической правды.