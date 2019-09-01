Российские военные обвинили США в нанесении удара в сирийской провинции Идлиб без предупреждения

В сообщении Минобороны говорится, что Вашингтон предварительно не уведомил ни российскую, ни турецкую сторону, — пишет агентство Интерфакс. Вскоре за этим нарушением последует официальная реакция, поскольку это далеко не первое подобное действие Соединенных Штатов, — сказал «Эху» член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич

Роль международного жандарма для США, по всей видимости, заканчивается, — добавил Клинцевич.