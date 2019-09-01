В американском штате Техас мужчина открыл стрельбу по прохожим

В результате погибли 5 человек, еще один получил ранения. Такие данные привела местная полиция. Согласно предварительной версии, преступник угнал фургон почтовой службы и стал стрелять по людям в городах Мидленд и Одесса. Агентство Ассошиэйтед пресс сообщает, что нападавшего застрелили. Вице-президент Майкл Пенс выразил соболезнования семьям погибших и пострадавшим. Перевод Евроньюс.

Изначально сообщалось, что нападавших могло быть двое. Однако впоследствии эта версия не подтвердилась.