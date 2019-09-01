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14:01, 01 сентября 2019

В Беслане проходят траурные мероприятия, приуроченные к 15-й годовщине теракта в школе

В этот день в 2004 году террористы напали на учебное заведение во время торжественной линейки 1 сентября, 2,5 дня удерживали заложников. Затем был предпринят штурм. Погибли 334 человека.
Большое количество жертв при штурме связано с тем, что операция была плохо спланирована. Об этом в документальном фильме, выпущенном к очередной годовщине трагедии «Новой газетой» говорит член независимой парламентской комиссии по расследованию бесланской трагедии Юрий Савельев.
Траурные мероприятия продлятся в Беслане три дня.



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