В Беслане проходят траурные мероприятия, приуроченные к 15-й годовщине теракта в школе

В этот день в 2004 году террористы напали на учебное заведение во время торжественной линейки 1 сентября, 2,5 дня удерживали заложников. Затем был предпринят штурм. Погибли 334 человека.

Большое количество жертв при штурме связано с тем, что операция была плохо спланирована. Об этом в документальном фильме, выпущенном к очередной годовщине трагедии «Новой газетой» говорит член независимой парламентской комиссии по расследованию бесланской трагедии Юрий Савельев.

Траурные мероприятия продлятся в Беслане три дня.