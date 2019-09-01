Сенатор от Иркутской области Мархаев подал в суд и пожаловался генпрокурору после сюжета на  телеканале РЕН ТВ

Сенатор от Иркутской области Вячеслав Мархаев подал в суд и пожаловался генпрокурору после сюжета на телеканале РЕН ТВ. Об этом он сам рассказал в интервью РБК. Мархаев утверждает, что его оклеветали. В сюжете РЕН ТВ говорилось, что журналистка канала Евгения Могилевская обратилась к сенатору с вопросом о причастности его семьи к игорному бизнесу и что Мархаев на нее после этого напал. Сотрудница канала обратилась в Следственный комитет. По версии Мархаева связан с его выдвижением на пост мэра Иркутска.