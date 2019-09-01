В брянской больнице умер 17-летний подросток, которого, по версии следствия, избил майор полиции

Об этом издание «Брянские новости» сообщает со ссылкой на родственников погибшего Ивана Вахрушина. По словам очевидцев, в середине августа в кафе полицейский сначала подошел к Вахрушину, когда тот сидел за столом, и предложил ему отойти поговорить. На улице состоялся разговор. Участники пожали друг другу руки. Затем, когда Вахрушин отвлекся, полицейский, как утверждает свидетельница, нанес подростку удар. Юноша ударился о ступеньку. Его госпитализировали в областную больницу, где он впал в кому. Подозреваемого, 36-летнего замначальника местной полиции, Дениса Терехова, отправили под арест на два месяца. В прокуратуре говорят, что он уволен. Уголовное дело расследуется по статье об умышленном причинении тяжких телесных повреждений.