Польша не стала приглашать Россию на мероприятия в связи с 80-й годовщиной начала Второй мировой войны

В эти минуты в центре Варшавы начинается официальная церемония с участием официальных лиц из 40 стран.

В числе приглашенных на официальную церемонию — лидеры трех десятков стран, однако Владимира Путина среди них нет. Как ранее отметили в Министерстве иностранных дел республики, Польша хочет отметить трагическую годовщину «в духе исторической правды», однако Москва, по мнению Варшавы, в последнее время якобы в этом не заинтересована. Десять лет назад Путин, занимавший тогда пост премьера, был одним из главных гостей мероприятия. В этот раз в числе приглашенных оказался Дональд Трамп. Однако вместо главы Белого дома, в Польшу сегодня прибыл американский вице-президент Майкл Пенс.

Мероприятия в память о начале войны начались еще рано утром в польском городе Велюнь, первым пострадавшим от немецких бомб. Сегодня здесь снова взвыли сирены воздушной тревоги, а после прозвучали гимны Польши и Германии. Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер сказал, что страна принимает свою ответственность за Вторую мировую войну и принес извинения на польском языке. Присутствовавший при этом глава Польши Анджей Дуда поблагодарил коллегу и отметил, что это своего рода форма моральной компенсации. Впрочем, в Варшаве не забывают и о компенсации материальной. Накануне Дуда анонсировал доклад о нанесенном Германией ущербе и сказал, что Берлину в связи с этим будет выставлен счет.

Парламентская комиссия, которая должна оценить размер репараций, была создана в Польше два года назад.