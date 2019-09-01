В Северной Осетии начались траурные мероприятия, приуроченные к 15-й годовщине теракта в Бесланской школе

Теракт стал самым кровопролитным за всю историю России. Трагедия, произошедшая в 2004 году, унесла жизни 334 человек. Как говорят в правительстве республики, сценарий проведения памятных акций все эти годы не меняется: 1 сентября в 9:15, когда раздался первый выстрел террористов, во дворе школы звучит звонок и начинается возложение цветов.

Траурные мероприятия продлятся три дня, — рассказала «Эху» сопредседатель комитета «Матери Беслана» Анита Годиева.

Чувствуете ли вы спустя 15 лет после теракта в Беслане безопасность за своих детей в школах? Не страшно ли там учиться самим детям? Такие вопросы ЭХО МОСКВЫ корреспондент сегодня жителям столицы.

Вопрос безопасности школьников перед началом нового учебного года один из ключевых. Светлану, она работает в одном из столичных банков, эта тема волнует. Сын её идет в пятый класс.

Меры безопасности в школе есть, но для того чтобы не допустить трагедии, аналогичной бесланской, их недостаточно, рассуждает учащийся 10го класса Константин.

Ирина она продавец тоже тревожится за своего сына-младшеклассника.

А вот пенсионер Александр Петрович уверен, что с безопасностью его внука — он перешёл в третий класс – будет всё в порядке. Какие именно меры для этого приняты, он не знает. Но как признался пожилой мужчина, он полностью доверяет спецслужбам.

Поговорил я с двумя в недавнем прошлом школьников из Казахстана, которые приехали в Москву учиться в вузе. Один из собеседников признался, что ничего не знает о трагедии в Беслане. Это не удивительно, пояснил мне его друг, которого зовут Нуртай.

Владимир, он продолжает работать, несмотря на то, что достиг пенсионного возраста, полагает что многие россияне помнят трагедию в Беслане даже если власти и пытаются о ней замалчивать.

Некоторые прохожие отмечали, что безопасности школ нужно уделять внимание не только в крупных городах, но и в отдалённых регионах страны.

Большинство опрошенных надеется на то, что власти не допустят трагедию, которая случилась в Беслане.

Большинство опрошенных надеется на то, что власти не допустят трагедию, подобную той, что случилась в Беслане.

Власти использовали теракт в школе, чтобы укрепить свое влияние на общество. Такое мнение в интервью Эху высказал издатель Новой газеты Дмитрий Муратов. Он обратил внимание на то, что после трагедии в Беслане было серьезно ужесточено законодательство.

Муратов подчеркнул, что фактически отменен принцип «народ должен знать правду».

Тем временем, сайт «Медуза» обращает внимание на то, что Владимир Путин после 2004 года ни разу не посещал Беслан. В первую годовщину президент России встречался с жителями Беслана в Москве. В этом году в очередную годовщину у Путина намечена поездка в Монголию.