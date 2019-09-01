Президент Польши пообещал в скором времени выставить Германии счет за Вторую Мировую войну

В интервью изданию Бильд Анджей Дуда сказал, что репарационные выплаты со стороны Германии – это вопрос ответственности и морали. Публикация приурочена к сегодняшней дате – 80-й годовщине начала Второй Мировой войны.

Немецкие власти, признавая свою ответственность за разрушения, отрицают необходимость новых выплат. Они ссылаются на резолюцию польского Сейма от 1953 года. в этом документе Варшава признавала, что ФРГ исполнила все свои обязательства по выплате ущерба.