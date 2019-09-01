«Роскосмос» начал производство самых мощных жидкостных ракетных двигателей в мире

Их хотят использовать для запусков новых кораблей «Федерация».

Новый двигатель – усовершенствованная модификация старого, — называется РД171МВ. Однако глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин предпочитает использовать словосочетание «царь-двигатель». Именно такое наименование, по словам руководителя госкорпорации, закрепилось за разработкой в конструкторских кругах.

О сборке первого экземпляра стало известно еще в феврале. Теперь же дочернее предприятие «Энергомаш» начало серийное производство агрегатов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт госзакупок. В документе говорится о закупке проката сталей и сплавов для изготовления нового двигателя. Как ожидается, его будут использовать при запуске ракет «Иртыш», которые в свою очередь призваны заменить украинские «Зениты». Именно на них на орбиту будут доставлять новые пилотируемые корабли «Федерация».

По прогнозам завода-производителя, первый пуск ракеты с новым двигателем произойдет через три года.