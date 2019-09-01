Авиация США по данным российских военных нанесла воздушный удар в Идлибе, не поставив в известность Москву и Анкару

По информации Минобороны, в сирийской провинции есть многочисленные жертвы и разрушения.

Москва заявляет о том, что накануне днем в районе между населенными пунктами Маарет-Мисрин и Кафер-Хая в провинции Идлиб силы американских ВВС нанесли удары, не сделав уведомления по налаженным ранее каналам. Это произошло, как уверяют в российском Центре по примирению, в нарушение прежних договоренностей и несмотря на то, что с 31 августа с подачи России и Турции сирийская армия в одностороннем порядке объявила о прекращении огня во всей зоне деэскалации Идлиб. Информация об этом была доведена до всех задействованных в районе сторон. По заявлению американской стороны, ударом был уничтожен «пункт управления группировки «Аль-Каида», признанной в России террористической и запрещенной. Российские военные отмечают, что под режим прекращения фактически сорван, хотя войска официального Дамаска мораторий на ведение боевых действий все еще сохраняют, а полеты боевой авиации ВКС России и ВВС Сирии были прекращены.

О числе жертв нанесенного авиаудара не сообщалось. Вооруженный конфликт в Сирии продолжается вот уже 8 лет. Россия начала свою операцию в арабской республике в 2015-м.