Рособоронэкспорт анонсировал миллиардные контракты на поставку российской военной техники за рубеж. Об этом сообщает агентство ТАСС. Глава Рособоронэкспорта Александр Михеев выразил уверенность, что главным результатом авиасалона МАКС станет подписание контрактов с иностранным партнерами на поставку самолетов, вертолетов и средств ПВО. В случае успешной реализации проектов российские предприятия получат несколько миллиардов долларов, — добавил Михеев. Он подчеркнул, что с начала года Россия поставила другим странам продукцию оборонно-промышленного комплекса на сумму более 8,5 миллиардов долларов.