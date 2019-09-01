Рособоронэкспорт анонсировал миллиардные контракты на поставку российской военной техники за рубеж
Рособоронэкспорт анонсировал миллиардные контракты на поставку российской военной техники за рубеж. Об этом сообщает агентство ТАСС. Глава Рособоронэкспорта Александр Михеев выразил уверенность, что главным результатом авиасалона МАКС станет подписание контрактов с иностранным партнерами на поставку самолетов, вертолетов и средств ПВО. В случае успешной реализации проектов российские предприятия получат несколько миллиардов долларов, — добавил Михеев. Он подчеркнул, что с начала года Россия поставила другим странам продукцию оборонно-промышленного комплекса на сумму более 8,5 миллиардов долларов.