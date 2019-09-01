Сегодня вступили в силу поправки в правила призыва на военную службу. В них говорится, что призывники, имеющие право на отсрочку, могут от нее отказаться, написав соответствующее заявление. Это касается студентов-очников, имеющих ученую степень, а также братьев и сыновей тех, кто служил по призыву и погиб на военной службе. Кроме того, в обновленных правилах говорится, что военную службу может покинуть ряд категорий солдат-срочников, призванных до сегодняшнего дня, если основания для этого появилась во время нахождения в части, пишет РБК.