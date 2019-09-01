В Беслане сегодня, в 15-ю годовщину теракта в школе, началась трехдневная Вахта памяти

Как говорят в правительстве Северной Осетии, сценарий остается неизменным из года в год: В 9:15, когда раздался первый выстрел террористов, звенит школьный звонок и начинается возложение цветов. Затем в школьный спортзал, где держали заложников, к фотографиям погибших несут зажженные свечи, игрушки и воду, которую террористы не позволяли пить заложникам.

В Москве акция памяти пройдет 3 сентября, в Международный день солидарности в борьбе с терроризмом. Перед Храмом Рождества Пресвятой Богородицы в Кулишках состоится минута молчания. После панихиды в небо выпустят 334 белых воздушных шара – по числу жертв теракта.