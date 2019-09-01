В центре Москвы задержали редактора телеграм-канала Аvtozak Live после того, как тот сделал замечание полицейским насчет парковки в пешеходной зоне. Об этом сообщает телеканал «Дождь». Согласно этим данным, сотрудник полиции силой посадил Максима Кондратьева в машину, не реагируя на требование представиться и назвать причину задержания. Молодого человека увезли в ОВД по району Китай-город. Кондратьев говорит, что в полиции его избили, свозили на медицинское освидетельствование, отобрали паспорт и телефон. Примерно через два часа после задержания молодого человека отпустили. На него составили протокол по статье о мелком хулиганстве.