Роскосмос запустил производство «Царь-двигателей»

Об этом сообщает РБК. О производстве самых мощных в мире жидкостных ракетных двигателей НПО «Энергомаш», входящим в государственную корпорацию, стало известно из данных на сайте госзакупок. На материалы планируется потратить порядка 20 миллионов рублей. о сборке первого экземпляра в феврале сообщал глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Тогда же он говорил, что этот двигатель самый мощный в мире, и что в конструкторских кругах за ним закрепилось название «Царь-двигатель».