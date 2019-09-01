В Северной Осетии сегодня проходят мероприятия Вахты памяти о жертвах захвата заложников в школе Беслана

Этим утром, в минуту, когда ровно 15 лет назад раздался первый выстрел на ученической линейке, в Беслане прозвучал школьный звонок и началась церемония возложения цветов.

За прошедшие полтора десятилетия в Беслане уже установился свой порядок проведения памятного мероприятии. Это совсем не ученическая линейка, хотя мероприятия частично и проходят во дворе школы. Все это время там будет звучать траурная музыка. В разрушенном спортзале, где держали заложников, около фотографий погибших будут зажжены свечи, во двор в течении трех дней вахты памяти принесут игрушки и воду, которой так не доставало удерживавшимся в заложниках. На мемориальное кладбище Беслана «Город ангелов», где похоронены жертвы атаки, принесут цветы. Республиканские таксопарки обещают бесплатно возить на погост и к зданию школы всех желающих. В Москве тоже будут вспоминать погибших – на Асланском подворье в храме Рождества Пресвятой Богородицы в Международный день солидарности в борьбе с терроризмом 3 сентября пройдет панихида, вслед за которой состоится минута молчания и в небо выпустят 334 белых воздушных шара. Таким было число жертв теракта.

День Знаний в республике Северная Осетия пройдет уже после завершения Вахты памяти – 4 сентября.