На западе американского штата Техас преступник открыл беспорядочную стрельбу по случайным прохожим

Пять человек, в том числе, двое полицейских погибли. По меньшей мере 21 человек пострадал, — сообщает агентство Ассошиэйтед пресс. Стрельба произошла в районе городов Мидленд и Одесса. Преступник вел стрельбу из угнанного фургона почтовой службы.

Полицейские настигли и убили его в кинотеатре в Одессе. Вице-президент США Майкл Пенс выразил соболезнования семьям погибших и пострадавшим. Перевод Евросньюс.

Изначально полиция сообщала, что, возможно, по прохожим стреляли два человека. Однако позднее версия о втором нападавшем была исключена.