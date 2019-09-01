Боксер Александр Поветкин стал интернациональным чемпионом мира

Бой в Лондоне против британца Хьюи Фьюри закончился победой россиянина по очкам.

Мнение судей по итогу поединка не разошлось ни на йоту – 117:111 в пользу Александра Поветкина. Россиянин триумфально вернулся на ринг после почти годового перерыва. В сентябре 2018 он проиграл британцу Энтони Джошуа техническим нокаутом и с тех пор не выступал – восстанавливался после операции на обоих локтях. Зато этой ночью добавил в свой послужной список еще одну победу. Поветкин провел бой надежно, а уже после финального гонга посетовал на то, что соперника не удалось нокаутировать. Впрочем, вряд ли российские болельщики сильно расстроились из-за того, что поединок получился не очень зрелищным. Пояс интернационального чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации WBA теперь – у Поветкина. До конца года он может провести еще один бой. Среди потенциальных соперников боксера называют двоюродного брата Хьюи Фьюри – Тайсона.

Главным событием боксерского вечера в Лондоне был бой между чемпионами мира по версии WBA и WBO украинцем Василием Ломаченко и британцем Люком Кэмпбеллом. По итогу победу праздновал украинец.