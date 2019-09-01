До пяти выросло число погибших при стрельбе в американском штате Техас

Как минимум 21 человек получил ранения.

Стрельбу по данным полиции устроил белый мужчина, ему за 30. Это случилось после того как полицейский накануне вечером остановил на дороге из Мидленда в Одессу в штате Техас машину, которая вызвала подозрение. Водитель выстрелил в сотрудника патрульно-постовой службы и поехал дальше. Он открыл огонь ещё по одному человеку. Затем продолжил стрельбу в нескольких торговых центрах на въезде в Одессу, сообщает телеканал CNN. В промежутке между нападениями на людей преступник бросил свою машину и угнал почтовый автофургон. Возле одного из крупных городских кинотеатров произошла перестрелка между подозреваемым и полицейскими. Стрелок был убит. Среди пострадавших – их больше 20ти – как обычные граждане, так и силовики. О ЧП доложили президенту США Дональду Трампу. Положить конец насилию в США после стрельбы в Техасе потребовала спикер Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси. У полиции нет данных о том, что среди погибших и пострадавших в Техасе есть иностранцы, сообщили в генконсульстве России в Хьюстоне.

Это уже третий инцидент в США за месяц. Отметим, что в Техасе сегодня вступает в силу закон об очередном смягчении правил надзора за оборотом огнестрельного оружия.