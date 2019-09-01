Варшава заявила о незаинтересованности Москвы в сохранении «духа исторической правды»

В Варшаве заявили о незаинтересованности Москвы в сохранении «духа исторической правды» о событиях начала Второй мировой войны. Такое заявление сделал замглавы дипломатического ведомства Польши. В стране сегодня начались памятные мероприятия, посвященные 80-й годовщине гитлеровского вторжения.

Представитель польского МИДа Шимон Шинковский вель Сенк в интервью Radio Maryja рассказал о том, что стало причиной тому, что делегация России на памятные мероприятия не приглашена. По его словам, выбор приглашенных был определен согласно современным критериям, которые учитывают исторические реалии. Если десять лет Россию представлял Владимир Путин, то сегодня ситуация изменилась и основным гостем станет Дональд Трамп. Наряду с представителями ЕС и странами «восточного партнерства». Ранее польские власти объяснили отказ пригласить представителей России из-за нарушения международного права в 1939 году. В Кремле заявляли, что любые мемориальные мероприятия, посвященные годовщине Второй мировой войн, без участия России не могут считаться полноценными. Из стран постсоветского пространства в Варшаву прилетели представители Белоруссии, Армении, Азербайджана, Грузии, Молдавии и Украины.

В ходе уже прошедших мемориальных мероприятий в польском городе Велюнь состоялась минута молчания в память о первых жертвах Второй мировой. В ней приняли совместное участие президенты Польши и Германии.