Сегодня в Беслане, в 15-ю годовщину теракта в школе, начинается трёхдневная вахта памяти

Как отметили в правительстве Северной Осетии, сценарий траурных мероприятий за все эти годы не менялся. В 9:15, когда раздался первый выстрел террористов, во дворе школы звучит звонок и начинается возложение цветов. В школьном спортзале, где держали заложников, рядом с фотографиями погибших зажигают свечи. Во двор школы несут игрушки и воду, которую террористы в течение трех дней не позволяли пить заложникам. Все три дня на территории учебного заведения будет звучать траурная музыка.

Страна согласилась поскорее забыть случившееся, — говорится в фильме, выпущенном к 15-летию теракта «Новой газетой». В нем также рассказывается о том, как в ходе расследования трагедии свидетелям не верили. Более того, на них оказывали давление. Об этом, в документальном фильме рассказывает сопредседатель организации «Голос Беслана» Элла Кесаева.

В результате теракта 1 сентября 2004 года, не считая террористов, погибли 333 человека.