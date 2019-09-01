В Польше объяснили отказ пригласить Россию на мероприятие по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны незаинтересованностью Москвой в сохранении духа исторической правды. С соответствующим комментарием в интервью польской радиостанции «Мария» выступил заместитель министра иностранных дел страны Шимон Шинковский вель Сенк. Он отметил, что на официальные церемонии приглашены представители Евросоюза, НАТО и Восточного партнерства, куда входят Армения, Азербайджан, Белоруссия, Грузия, Молдавия и Украина.