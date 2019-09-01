50 военнопленных погибли в Йемене в результате авиаударов, нанесенных коалицией под руководством Саудовской Аравии

По меньшей мере, 50 военнопленных погибли в тюрьме в Йемене в результате серии авиаударов, нанесенных коалицией под руководством Саудовской Аравии. Об этом сообщило агентство Синьхуа со ссылкой на заявление мятежного движения «Ансар Аллах». По данным агентства, удары были нанесены по центральной провинции Дамар. Телеканал «Аль-Арабия» ранее сообщил, что там был уничтожен принадлежавший мятежному движению военный объект. На базе хранились беспилотники и ракетные снаряды для средств противовоздушной обороны. Отмечалось, что коалиция предприняла превентивные меры, чтобы не допустить случаев гибели среди мирных жителей.