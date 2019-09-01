Президент Польши Анджей Дуда заявил о сговоре Иосифа Сталина и Адольфа Гитлера, целью которого было уничтожение Польши. По его словам, захват государства обговаривался в пакте Молотова-Риббентропа, который был заключен между советской и немецкой сторонами в августе 1939 года. В интервью изданию Bild Дуда назвал Красную армию главным союзником нацистской Германии и напомнил, что она вошла на польскую территорию на следующий месяц после подписания документа.

Польский лидер также посетовал, что в настоящее время Россия «ведет себя так, будто ничего об этом не знает», и продолжает вести «агрессивную политику». В частности, польский президент обвинил российскую сторону в нападении на Грузию и Украину.