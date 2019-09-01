Свыше 30 человек пострадали в ходе беспорядков в Гонконге

Состояние пятерых расценивается как серьезное, сообщила радиостанция Ар-ти-эйч-кей. Накануне в ряде районов города состоялись многотысячные несанкционированные акции противников закона об экстрадиции. Радикально настроенные демонстранты перекрывали дороги, устраивали поджоги, кидали бутылки с зажигательной смесью в правительственные здания, атаковали полицейских кирпичами и металлическими прутьями. Кроме того, акты вандализма и провокации были устроены в подземке. Полиция применила слезоточивый газ, машины с водяными пушками, дубинки и перцовый газ. 40 человек были задержаны.