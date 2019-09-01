В Польше сегодня пройдут мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны

Ожидается участие десятков иностранных делегаций.

Владимира Путина в Варшаву не позвали. Из-за этого, как писали польские СМИ со ссылкой на источники, отказался ехать белорусский лидер Александр Лукашенко. Не будет и главы Евросовета Дональда Туска. Бывший польский премьер сказал, что организаторы мероприятий не хотят его видеть. Одним из последних отменил визит Дональд Трамп. В Белом доме сослались на то, что президента США ждут неотложные дела на родине – на Флориду надвигается из океана ураган, из-за которого, возможно, придется проводить массовую эвакуацию. Зато Германию будут представлять сразу и президент Франк-Вальтер Штафнмайер, и канцлер Ангела Меркель, передает немецкое агентство ДПА. Ожидается, что в Варшаву прилетит и президент Украины Владимир Зеленский.

Всего запланировано участие представителей 40 стран