В Польше объяснили отказ пригласить Россию на годовщину начала Второй мировой войны незаинтересованностью Москвы в сохранении «духа исторической правды». Об этом сказал в интервью радиостанции Maryja замеминистра иностранных дел Шимон Шинковский вель Сенк. Он отметил, что на празднование приглашены представители Евросоюза, НАТО и «Восточного партнерства». Россия не фигурирует ни в одном из этих форматов. Дипломат добавил, что десять лет назад приглашали Владимира Путина, сейчас позвали президента США Дональда Трампа. Представитель польского МИДа назвал такое решение «сменой подхода к историческим вопросам».