В столичном аэропорту Шереметьево сегодня должны были ввести в эксплуатацию третью взлетно-посадочную полосу

Но за две недели до этого стало известно, что запуск отложили на более поздний срок.

Строительные работы на третьей полосе полностью завершены. Заключение о соответствии объекта требованиям технических регламентов получено, как и разрешение на запуск от Росавиации. В настоящий момент завершается оформление необходимой документации и проводятся тренировки персонала – отметили в пресс-службе «Шереметьево» в сообщении о переносе сроков запуска. До этого ввод полосы в эксплуатацию уже неоднократно откладывался. При этом, как пишет газета «Коммерсант», находящиеся на приаэродромной территории деревни Дубровки и Перепечино до сих пор полностью не расселены, хотя завершить этот процесс должны были еще в прошлом году. Об этом изданию рассказали жители населенных пунктов. Ближайшие к полосе жилые дома находятся от нее в 100 метрах – пока снесли только те жилые здания, что были на новой территории аэропорта. Эксперты отмечают, что полосу смогут запустить только после того, как будут демонтированы здания, создающие опасность для взлета и посадки самолетов.

Строительство третьей полосы началось 10 лет назад и обошлось в 55 миллиардов рублей. Она позволит увеличить возможности аэропорта по приему воздушных судов.