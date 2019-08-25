Основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный не ходил вчера на шествие в Москве, поскольку там его бы арестовали на 30 суток. А у него «последняя неделя перед «Умным голосованием»», — написал политик в твиттере, отвечая на вопрос телеведущего Владимира Соловьева.

Накануне оппозиция устроила прогулку по Бульварному кольцу против политических репрессий. Акция не была согласована. В ней участвовали, по разным оценкам от нескольких сот до нескольких тысяч человек. Полиция никого не задержала.

Правоохранительные органы обошлись без применения силы на неразрешенной акции в Москве, рассказал в интервью «Эху Москвы» историк и член СПЧ Николай Сванидзе.

Участники несанкционированной акции собрались накануне днем у памятника Грибоедова на Чистых прудах, а затем прошли по бульварному кольцу до Пушкинской площади.